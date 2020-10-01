В НАТО договорились с Грузией активнее использовать порты на Черном море

01.10.2020, 17:08, Новости дня

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани сообщил в четверг о договоренности активнее предоставлять грузинские черноморские порты Батуми и Поти натовским кораблям. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя переговоры премьер-министра Грузии Георгия Гахария с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во время визита в Брюссель 29-30 сентября, глава грузинской дипломатии сообщил, что «особое внимание было уделено вопросу безопасности Черноморского региона».

«Черное море приобретает все большую значимость на направлении сотрудничества Североатлантического альянса и Грузии», – сообщил он.

Давид Залкалиани сказал, что «будет больше практического сотрудничества в этом плане».

«Станут более регулярными визиты кораблей НАТО в наши порты. Чаще будем проводить учения и будем больше обмениваться информацией с партнерами по НАТО», – сообщил глава МИД Грузии.

Членство в НАТО Грузии было обещано в 2008 году, но пока страна не получила «План действий по членству».

Ранее Пентагон заявил, что США собираются осуществить перебазирование истребителей F-16 из Германии в Италию с целью «противодействия России». Это необходимо, чтобы американские войска могли «лучше заниматься происходящим в Восточном Средиземноморье, а также в Черном море», отмечал представитель американского военного ведомства.

До этого Грузия сообщала о создании в Грузии международного операционного Центра кибербезопасности по стандартам НАТО.