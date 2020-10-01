Корчевников признался в потере слуха

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01.10.2020, 17:08, Новости дня

Телеведущий Борис Корчевников в эфире канала «Россия 1» рассказал, что у него стал хуже слух.

Во время программы композитор Игорь Крутой хотел рассказать про случай, который произошел во время его поездки с певцом Игорем Николаевым и актером Евгением Леоновым в США. Композитор заметил, что не может рассказать историю, не используя нецензурные выражения, передает РИА «Новости».

«А я плохо слышу все равно», – в шутливой форме ответил Корчевников.

Телеведущему в 2015 году удалили доброкачественную опухоль мозга. В августе, по данным СМИ, телеведущему станет хуже. По словам зрителей, присутствующие на съемках одной из программ рассказали, что у Корчевникова были проблемы в работе из-за проблем со слухом.

Ранее Корчевников вместе с друзьями попал в аварию, врезавшись в косулю на трассе.



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