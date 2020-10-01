 

Ашер стал отцом в третий раз

01.10.2020, 17:05, Разное

Сегодня известный музыкант и автор хита Yeah! Ашер объявил, что стал многодетным отцом: его возлюбленная Дженн Гойкочеа родила ему дочь. Для нее малыш стал первенцем, а Ашер уже воспитывает двоих сыновей – 11-летнего Нэвийда и 12-летнего Ашера – вместе с бывшей женой Тамекой Фостер.

Мы чувствуем себя благословленными и полными любви, ведь к нам пришла наша прекрасная девочка – Соверен Бо Реймонд. На повторе песня Стиви Уандера – Isn’t She lovely (“Не правда ли, она прекрасна”), – подписал первый снимок с дочкой Ашер.

Напомним, впервые о романе 41-летнего Ашера и 36-летней Дженн заговорили в октябре 2019 года, когда пару заметили вместе на бэкстейдже мероприятия Hollywood Bowl. Дженн не чужд мир музыки: она работает музыкальным продюсером и, скорее всего, как раз благодаря своей профессии познакомилась с певцом.

Ашер и Дженн на шоу Balmain, февраль 2020 года

До этого Ашер Рэймонд состоял в браке с 51-летним менеджером Грейс Мигель. Они начали встречаться в 2008 году, сразу же после расставания Ашера с его первой женой Тамекой Фостер, однако поженились лишь в 2015-м, а в 2018-м уже объявили о своем расставании.

Подумав, мы с Грейс решили расстаться, отныне мы больше не пара. Мы по-прежнему остаемся очень близкими людьми, друзьями, которые будут продолжать поддерживать друг друга в разные периоды жизни. Мы продолжаем любить друг друга и двигаться дальше, – говорилось тогда в официальном заявлении.

Ашер и Грейс Мигель

Тамека Фостер с детьми от брака с Ашером – Ашером-младшим и Навидом, 2016 год



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