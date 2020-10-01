Талызина рассказала о сложных отношениях с Пугачевой

01.10.2020, 16:43, Разное

Советская и российская актриса, знаменитая по роли в комедии «Ирония судьбы», Валентина Талызина пояснила о причинах вражды с певицей Аллой Пугачевой. В программе на канале НТВ «Секрет на миллион» она призналась, что из-за сложного характера часто конфликтовала с коллегами.

Так, знакомые Валентины Талызиной часто вспоминали ее как обладательницу скверного характера. Говорила она всегда прямо, поэтому могла нагрубить. Именно это произошло с Аллой Пугачевой, которая аналогичным образом за словом в карман не лезла.

Главным лицом «Иронии судьбы» стала Барбара Брыльска, а Валентина Талызина была голосом комедии, поскольку именно она озвучила персонажа польской актрисы. Они очень часто ссорились вплоть до рукоприкладства, Брыльска жаловалась, что ее коллега часто выпивает. Не сложились дружеские отношения у Талызиной в будущем с Лией Ахеджаковой и Ольгой Кабо.