 

Талызина рассказала о сложных отношениях с Пугачевой

01.10.2020, 16:43, Разное

Советская и российская актриса, знаменитая по роли в комедии «Ирония судьбы», Валентина Талызина пояснила о причинах вражды с певицей Аллой Пугачевой. В программе на канале НТВ «Секрет на миллион» она призналась, что из-за сложного характера часто конфликтовала с коллегами.
Так, знакомые Валентины Талызиной часто вспоминали ее как обладательницу скверного характера. Говорила она всегда прямо, поэтому могла нагрубить. Именно это произошло с Аллой Пугачевой, которая аналогичным образом за словом в карман не лезла.

Главным лицом «Иронии судьбы» стала Барбара Брыльска, а Валентина Талызина была голосом комедии, поскольку именно она озвучила персонажа польской актрисы. Они очень часто ссорились вплоть до рукоприкладства, Брыльска жаловалась, что ее коллега часто выпивает. Не сложились дружеские отношения у Талызиной в будущем с Лией Ахеджаковой и Ольгой Кабо.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Умирающие люди всё хорошо слышат до последней секунды

02.08 / В российских городах начались задержания участников акций солидарности с Хабаровском

06.08 / Мнение: Ефремов ничего не помнит

24.09 / Айза Долматова удивила поклонников отсутствием груди

19.08 / Мнение: Засудит ли Навальный подлых американских сенаторов-лжецов?

28.08 / Мнение: Обратка

08.07 / Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года

15.09 / В России могут появиться еще 26 вакцин от коронавируса

13.07 / Ученые: воспринимать информацию из органов чувств мешает биение сердца

18.08 / Экономика: Белорусская забастовка сулит России миллиарды долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска