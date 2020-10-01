Беременная Наталья Подольская рассекретила свой вес

01.10.2020, 16:47, Разное

Российская певица Наталья Подольская рассекретила свой вес во время второй беременности. Супруга Владимира Преснякова-младшего рассказала, что набрала 10,3 килограмма.

В разделе «Истории» в социальной сети Instagram Подольская опубликовала фото, где она стоит на весах. На них зафиксирована цифра 66,6 килограмма. Артистка сразу же указала, что взвешивалась с 300-граммовым телефоном в руках.

Наталья Подольская подарит своему супругу еще одного сына меньше чем через два месяца. Артистка, несмотря на беременность, старается быть активной в социальных сетях. Также она посещает различные фотосессии, результатами которых делится у себя в профиле. Что касается одежды, то Подольской пришлось перейти на размер М, поскольку живот заметно округлился.



Изображение взято с: [email protected]

О том, что певица находится в положении, она пояснила подписчикам летом во время отдыха в Турции. Тогда Наталье Подольской стало трудно скрывать беременный живот. В рамках программы «Секрет на миллион» родители Владимира Преснякова рассказали, что в семье появится еще один мальчик.