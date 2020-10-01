Nvidia решила проблемы с перегревом GeForce RTX 3080

01.10.2020, 16:46, Разное

GeForce RTX 3080 – это новая карта от производителя Nvidia. Но ряд владельцев, которым посчастливилось ее уже приобрести, заявил об обнаружении проблем в работе.

Пользователи интернет-порталов начали сообщать о наличии дефектов в девайсе при разных условиях и нагрузках. Ранее обладатели карт GeForce RTX 3080 и RTX 3090 сталкивались со сбоями в играх. Такая ситуация происходила из-за превышения значений частоты в 2000 МГц графическим чипом.

Тем не менее, некоторые владельцы GeForce RTX 3080 заявили о прекращении «вылетов» игр после того, как устанавливали драйвер 456.55. К примеру, один из пользователей социального портала Reddi сообщил, что проводил проверку видеокарты после запуска нового драйвера, так как испытывал работу игр Horizon Zero Dawn и COD Warzone. По его словам, видеокарта стабильно справляется со своими функциями и «вылетов» не было, хотя ранее отмечались сбои.