Финансовые компании вывели из Великобритании 1,6 трлн долларов

01.10.2020, 16:49, Новости дня

Перед выходом Соединенного королевства из ЕС финансовые компании, работающие в Великобритании, перевели около 7,5 тыс. сотрудников в европейские офисы и вывели из страны активы на сумму более 1,2 трлн фунтов стерлингов (1,6 трлн долларов).

По мнению аналитиков EY, подобная тенденция продолжится в ближайшие недели.

Только за последний месяц компании переместили около 400 сотрудников, говорится в докладе консалтинговой компании, отслеживающей 222 из крупнейших финансовых компаний, большая часть операций которых находится в Британии, передает «Интерфакс».

Отмечается, что после 2016 года, когда британцы проголосовали за выход из ЕС, многие финансовые компании увеличили количество сотрудников в странах Евросоюза.

С 2021 года британские компании не смогут предлагать свои услуги в ЕС, перспективы соглашений с блоком по данному вопросу остаются неопределенными, поэтому компании продолжают наращивать присутствие в Европе.

«Приближаясь к завершению переходного периода, мы видим, что некоторые фирмы реализуют финальные этапы своих планов в связи с Brexit, включая релокацию», – отметил управляющий партнер EY по финансовым услугам в Великобритании Омар Али.

О намерении вывести активы из Великобритании сообщили 24 компании в сфере финансовых услуг. Пока на Лондон все еще приходится значительная доля активов американских банков в Европе.

Ранее Евросоюз (ЕС) отправил властям Великобритании официальное уведомление о нарушении Лондоном соглашения о выходе из состава сообщества. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пояснила, что это связано с британским законопроектом о внутреннем рынке, который противоречит условиям сделки.

Кроме того, ЕС усилил подготовку ко всем сценариям Brexit.

Напомним, Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, в который стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли.

В марте ЕС предлагал продлить переходный период после Brexit из-за коронавируса. В апреле дипломатические источники в ЕС говорили, что переговоры между Евросоюзом и Британией по отношениям после Brexit зашли в тупик.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit.