 

Армения предложила лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ

01.10.2020, 16:49, Новости дня

Армянский парламент предложил лишить Афганистан статуса наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за высказанной им поддержки Азербайджана.

«В ответ на заявления Афганистана о поддержке турецко-азербайджанской агрессии  Национальное собрание (парламент) Армении официально обратился в секретариат Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности с предложением начать процесс лишения этой страны статуса наблюдателя в ОДКБ», – цитирует РИА «Новости» заявление парламента.

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы заявлял, что у ОДКБ нет формальной причины для вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Премьер Армении Никол Пашинян до этого заявлял, что Ереван пока не планирует обращаться в ОДКБ за помощью, поскольку армянская армия способна справиться с поставленными задачами самостоятельно.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан.



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