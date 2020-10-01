Армения предложила лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ
01.10.2020, 16:49, Новости дня
Армянский парламент предложил лишить Афганистан статуса наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за высказанной им поддержки Азербайджана.
«В ответ на заявления Афганистана о поддержке турецко-азербайджанской агрессии Национальное собрание (парламент) Армении официально обратился в секретариат Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности с предложением начать процесс лишения этой страны статуса наблюдателя в ОДКБ», – цитирует РИА «Новости» заявление парламента.
Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы заявлял, что у ОДКБ нет формальной причины для вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном.
Премьер Армении Никол Пашинян до этого заявлял, что Ереван пока не планирует обращаться в ОДКБ за помощью, поскольку армянская армия способна справиться с поставленными задачами самостоятельно.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан.
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