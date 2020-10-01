 

Москва осудила воинственные заявления третьих сторон по Карабаху

01.10.2020, 16:52, Новости дня

Воинственные заявления третьих сторон по ситуации в Нагорном Карабахе безответственны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На фоне этих драматических событий считаем контрпродуктивными и безответственными любые воинственные заявления и действия третьих сторон, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию, чреватую дестабилизацией положения в Закавказье, что может иметь самые непредсказуемые последствия», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она добавила, что сообщения в прессе о массовой вербовке боевиков на севере Сирии и их переброске в зону конфликта в Карабахе вызывают настороженность. «В социальных сетях публикуются соответствующие видео- и фотоматериалы», – указала дипломат.

Москва призывает Армению и Азербайджан к максимальной сдержанности и прекращению кровопролития, добавила Захарова.

Россия в национальном качестве и в рамках Минской группы ОБСЕ прилагает все усилия для прекращения боев и возобновления мирного процесса.

«Мы убеждены: альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта не существует. Решение региональных проблем лежит исключительно в политико-дипломатической плоскости», – заключила она.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что считает недопустимым стремление Минской группы ОБСЕ добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масла в огонь конфликта между странами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Турция провоцирует большую войну на Кавказе.



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