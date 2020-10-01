Тихановская подписала указ о передаче Дроздов в собственность Евросоюза

01.10.2020, 16:50, Разное

Президент Белоруссии в изгнании Светлана Тихановская по итогам вильнюсской встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном подписала свой первый президентский указ.

Из акта следует, что Александр Лукашенко и ряд других белорусских чиновников теряют право собственности на недвижимость в посёлке Дрозды. В течение ближайшей недели они обязаны освободить дома и найти другое место жительства. После этого историческая местность будет заселена представителями стран ЕС, США, Канады и других государств, кроме России.

– Я очень благодарна властям Польши, Литвы, Франции и других государств ЕС за поддержку. Белорусы не останутся в долгу перед вами. Мы выгоняем из Дроздов Лукашенко и всю его незаконную свору. Пусть лучше там будут посольства дружественных для нас государств. Кроме того, это логистически удобно, когда всё рядом. А то во время предвыборной кампании приходилось ездить из одного района Минска в другой. Пока посетишь все посольства, пару дней потеряешь, — заявила Тихановская.