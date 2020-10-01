Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

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01.10.2020, 16:48, Новости дня

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу по телефону провели переговоры об обострении ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил источник в турецком МИД.

«Наш министр провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по теме агрессии Армении», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что политики также обсудили ситуацию в Ливии.

Напомним, предыдущий диалог двух министров по этому вопросу проходил 27 сентября. В разговоре они подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.



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