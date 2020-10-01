SpaceX отменила запуск спутников Starlink за 18 секунд до старта

01.10.2020, 16:48, Новости дня

Компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink за 18 секунд до старта из-за неполадок с наземным оборудованием.

Запуск был запланирован на 9.17 по Времени Восточного побережья США (16.17 мск). Подготовка к старту шла в штатном режиме. Однако за 18 секунд до старта специалисты предупредили о «необычных показателях сенсоров наземного оборудования», старт перенесли. На прошлой неделе запуск Falcon 9 не состоялся из-за плохих погодных условий, передает РИА «Новости».

Новая дата запуска будет назначена позже.

В начале августа Falcon 9 с десятой по счету группировкой микроспутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).