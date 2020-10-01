Новая волна: число заразившихся коронавирусом в Москве продолжает расти

01.10.2020, 16:43, Разное

За последние сутки в России выявлено 8 945 новых случаев коронавируса. Москва следует в общероссийском тренде: почти четверть новых заразившихся приходится на столице. 1 октября в городе подтвердили еще 2 424 новых случая, сообщил Оперативный штаб столицы.

Растет и число госпитализаций. За последние сутки под пристальное наблюдение врачей в специализированных учреждениях было помещено 827 человек. Еженедельное число госпитализаций в городе превысило отметку в пять тысяч. Только за прошлую неделю рост составил 30%.

К сожалению, усиливается и агрессивность коронавируса. Число людей, преносящих COVID-19 тяжелой форме – более 1,5 тысячи пациентов в неделю.

Как показывает статистика, наиболее активно вирус распространяется среди молодых людей. В числе выявленных за последние сутки заразившихся люди от 18 до 45 лет составили 38%, а более 31% – горожане в возрасте от 46 до 65 лет. Разумеется, не обходит коронавирус стороной и пожилых людей: 12% выявленных заразившихся составили пенсионеры от 66 до 79 лет.

При этом именно люди старшего возраста находятся в группе риска COVID-19: вероятность осложнений у них гораздо выше, чем у молодежи. В связи московским пенсионерам, а также людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости. Кроме того, мэр Сергей Собянин попросил столичные организации перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы.

В отличие людей старшего возраста, дети переносят COVID-19 легче. Однако многие из них болеют бессимптомно и могут заразить старших членов семьи. число заболевших детей также растет: впервые их было выявлено около 19%.

Для сохранения здоровья детей и их семей власти столицы пошли на вынужденную меру – продление осенних школьных каникул. Вместо одной недели школьники проведут на каникулах две – с 5 по 18 октября. Это поможет сохранить здоровье самих школьников, а также их родителей и пожилых родственников, которые переносят заражение коронавирусом гораздо тяжелее.

Необходимо понимать, что “удвоение” осенних школьных каникул призвано сгладить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это профилактическая мера, а не повод для ежедневных прогулок со сверстниками по улицам и магазинам. Поэтому родителям необходимо максимально ограничить социальные контакты детей.

То, как быстро Москва сможет победить эпидемию и окончательно вернуться к нормальной жизни, зависит теперь от каждого горожанина. Ношение масок и перчаток в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, пользование санитайзерами, ограничение контактов – все это по-прежнему необходимо и должно дать результат.

Чем ответственнее горожане будет подходить к собственной безопасности и здоровью окружающих, тем быстрее удастся победить вирус. И наоборот: несоблюдение мер безопасности может привести к еще большему росту заболеваемости. Тогда властям не останется ничего другого, как вводить дополнительные, более жесткие ограничительные меры для сохранения здоровья людей.

В апреле мэрия Москва пошла на введение цифровых электронных пропусков для передвижения по городу. Приятного в этом было мало, но нужный эффект эта мера принесла: количество контактов резко сократилось и распространение вируса удалось замедлить.

“Сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность. И непременно проявите особое внимание к пожилым и хронически больным людям, которые вновь должны оставаться дома”, – говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ситуация с коронавирусом ухудшается не только в России. К примеру, в Европе признаки второй волны эпидемии начали отмечаться гораздо раньше, чем в нашей стране.

В Германии показатели заболеваемости COVID-19 вернулись к апрельским цифрам, а в Риме зафиксировали самый большой суточный прирост заболеваемости с начала эпидемии.

Негативная тенденция наблюдается и в Великобритании. Несколько дней назад Национальное статистическое агентство опубликовало данные, согласно которым с 19 по 25 сентября в Англии вирусом могли заразиться более 103 тысяч человек.

Ситуация с COVID-19 обостряется и в столице Испании Мадриде. В некоторых районах города и его предместьеях число выявленных случаев коронавируса превысило тысяу на 100 тысяч населения.