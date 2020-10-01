Геронтолог раскрыла проверенные способы продлить жизнь

01.10.2020, 16:17, Разное

Геронтолог Сильвия Витали из итальянского института Камилло Гольджи раскрыла черты, объединяющие большинство долгожителей. Ими оказались здоровое питание, физическая и умственная активность.

Витали пояснила, что физические нагрузки в преклонном возрасте помогают сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, от которой также зависит и работа мозга. Необходимо также регулярно выполнять упражнения для интеллектуального развития, чтобы избежать ментальных расстройств. Не менее важно питаться небольшими порциями и не употреблять высококалорийную пищу, сообщает РИА “ФАН”.