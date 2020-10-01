 

Москва предупредила Берлин о риске «обрушения отношений»

01.10.2020, 16:17, Новости дня

Существует риск «обрушения отношений» РФ и Германии, об этом сообщил заместитель директора третьего департамента МИД Олег Красницкий.

Дипломат напомнил об «эрозии» в состоянии двусторонних отношений РФ и Германии, который был вызван «разногласиями геополитического и стратегического характера, а также разными подходами по ряду актуальных международных проблем». Эти отношения сейчас, по словам Красницкого, «подвергаются очередным испытаниям на прочность».

«Нужно учитывать, что с Россией опять хотят вести диалог с позиции силы, как было во времена холодной войны в отношении СССР: устраивать провокации, говорить языком угроз и ультиматумов, создавая для их выдвижения нужные поводы», – приводит его слова «Интерфакс».

Ранее в четверг глава МИД Сергей Лавров отметил, что в ФРГ взяли курс «на сдерживание России», это проявляется в «голословных обвинениях, ультиматумах, угрозах». Заявление министра опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Такое поведение, по словам Лаврова, демонстрирует «зияющие провалы в памяти немецких политиков». Они не знают об «историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах», уверен министр.

Напомним, Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с российским блогером Алексеем Навальным.

При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как уловка Меркель спасет «Северный поток – 2».



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