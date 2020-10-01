Леониду Агутину не понравилось рэп-исполнение Филиппа Киркорова

01.10.2020, 16:17, Разное

Леонид Агутин поучаствовал в проекте Максима Галкина, в котором музыканты оценивают актуальные композиции. Вместе с ним в «Музыкалити» принял участие рэпер Недры. «Ролекс» Филиппа Киркорова и Давы стал одним из треков, которые Максим Галкин включил своим участникам.

Агутину понравилось исполнение Давы, а именно его ритмичность, современный стиль и точность, хоть и глупый, по словам артиста, текст.Творчество Филиппа Киркорова музыкант оценил не столь высоко, указав, что не понял, о чем именно поет артист, и назвав его партии сэмплами. Галкин же отметил, что «Фил перешел в рэп».

Агутин отметил, что Киркорову все равно, куда переходить, лишь бы это было модно и актуально, ведь он – настоящий артист эстрады и делает номера.

«Чем бы дитя не тешилось», – заключил музыкант, но всё же оценил песню 8 баллами из 10.

Ранее Филипп Киркоров и Дава получили много критических отзывов в ответ на презентацию своего клипа в шоу «Вечерний Ургант». Зрители высмеяли образы Филиппа с афрокосичками и Давы в классическом костюме.