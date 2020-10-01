“Он сам себя, наверное, никогда не простит”: Игорь Крутой посочувствовал судьбе Михаила Ефремова

01.10.2020, 16:17, Разное

В последний день сентября композитор Игорь Крутой решил вспомнить, как однажды выступал на одной сцене с актером Михаилом Ефремовым. Он играл мелодию «Ты в моем сентябре», а артист читал стихотворение Сергея Есенина.

В описании к посту Игорь Куртой отметил, что все в жизни очень быстро проходит. По его мнению, понять – наполовину простить. Композитор не захотел судить Михаила Ефремова и призвал этого не делать остальным. Более того, он считает, что актер сам себя не простит за содеянное. Самому же Крутому очень жалко еще одну затерявшуюся судьбу.

Продюсер не хотел бы вступать в дебаты по поводу смертельной аварии, произошедшей в июне на Садовом кольце с участием Михаила Ефремова. Он просто считает актера внутри «чистым парнем».

Напомним, что 8 сентября суд приговорил народного артиста к восьми годам лишения свободы. Наказание он должен отбывать в колонии общего режима. Пока Михаил Ефремов находится в СИЗО 5. После вынесения приговора он нанял нового адвоката, с которым будет подавать апелляцию.