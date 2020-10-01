 

Redmi TV A32 стал самым дешевым телевизором Xiaomi

01.10.2020, 16:17, Разное

Redmi TV A32 оказался самым дешевым в своём роде за все время существования компании Xiaomi. Этот новый телевизор в Китае предлагают за 135 долларов, но первым покупателям обещают сделать скидку – они смогут приобрести устройство за 117 долларов.
Ранее были представлены “умные” телевизоры Redmi Smart TV A50 и А55 от бренда Xiaomi. Совсем недавно к ним добавился A32, который стал самым дешёвым 32-дюймовым экраном. Новинка по многим характеристикам не уступает более дорогим и старшим моделям “умного” телевизора. В основе – двухъядерный процессор с системой 64-бит на основе Cortex-A53, который объединен с графическим чипом Mali-450.

Если говорить о памяти, девайс обладает 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ постоянной. Работает самый дешевый телевизор от Xiaomi на операционной системе MIUI for TV 3.0. В устройство встроены два динамика, мощность которых в сумме составляет 10 Вт.

Нужно отметить, телевизор выделяется возможностью голосового управления. В него встроен ассистент XiaoAI 3.0, который может работать с техникой “умного” дома, включая лампы, кондиционеры и другие инновации.



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