 

Ксения Собчак ответила обвинившему ее в клевете мужу Бородиной

01.10.2020, 15:45, Разное

Ведущая и блогер Ксения Собчак ответила мужу Ксении Бородиной, который обвинил ее в клевете. Она заявила о том, что у него произошел эмоциональный всплеск.
Супруг Ксении Бородиной дал откровенное интервью о своей жизни и бизнесе Алене Жигаловой для ее YouTube-канала. Курбан Омаров высказался о блогере Ксении Собчак. Последняя в ходе разговора с Валерием Комиссаровым сказала, что у Бородиной имеются проблемы в личной жизни.

Курбан Омаров назвал Ксению Собчак «жертвой антифантаских групп». По его мнению, о человеке можно сказать по тому, что он читает, а экс-ведущая «Дома-2» часто просматривает форумы различных сплетников.

Ксения Собчак ответила изданию Newinform на слова мужа Ксении Бородиной. По ее словам, она совершенно не знает Курбана Омарова и не может понять, почему тот позволяет себе подобные высказывания. Собчак не исключила, что соответствующие всплески эмоций связаны с событиями, происходящими в Азербайджане и Армении.

Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова в 2015 году. В декабре того же года она подарила супруг дочь Теону. У обоих знаменитостей есть дети от первых браков.



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