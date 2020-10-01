 

Samsung представила в РФ мультипечь «5 в 1» из дизайнерской линейки Bespoke

01.10.2020, 15:45, Разное

Новая микроволновая печь из дизайнерской линейки Bespoke от Samsung Electronics поступила в продажу в Российской Федерации. Это устройство универсально и объединяет в себе функции микроволновой печи, гриля, духовой печи, йогуртницы. Объем её составляет 35 л.
Методика HotBlast дает возможность уменьшить продолжительность готовки, сохранив при этом вкус пищи. Поток разогретого воздуха обеспечивает равномерное прогревание блюда. Также в инновационном приборе есть функция Power Grill Duo для объемного гриля. Распределение тепла в печи и ускорение прожарки возможны благодаря нагревателю мощностью в 2300 Вт. С помощью AirFry можно готовить с небольшим количеством масла, а блюдо при этом будет получаться подрумяненным снаружи и сочным внутри.

В устройстве также есть функция ферментации для приготовления домашнего йогурта или дрожжевого теста. Для этого достаточно лишь выбрать нужный режим. Внутренняя поверхность печи покрыта биокерамикой, которая легко очищается.

Новинка от Samsung Electronics подойдет к любому интерьеру, так как доступна в трех цветах: антрацит, мята и классический черный.



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