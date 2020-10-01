Усыновителям в России планируют предоставить льготную ставку по ипотеке

01.10.2020, 15:45, Разное

В РФ планируют предоставить усыновителям эффективные условия для приобретения жилья. Это касается льготной ставки по ипотеке.

Депутат Государственной Думы РФ Елена Строкова (ЛДПР) является инициатором соответствующего законопроекта. Народный избранник отметила, что усыновлённые российские дети, в отличие от выпускников детских домов, лишены права на получение жилья от государства. Парламентарий уверена, что благодаря ипотечному нововведению, многие семейные пары предпочтут усыновление опекунству, пишет интернет-издание ПолитЭксперт.