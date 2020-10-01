 

Усыновителям в России планируют предоставить льготную ставку по ипотеке

01.10.2020, 15:45, Разное

В РФ планируют предоставить усыновителям эффективные условия для приобретения жилья. Это касается льготной ставки по ипотеке.
Депутат Государственной Думы РФ Елена Строкова (ЛДПР) является инициатором соответствующего законопроекта. Народный избранник отметила, что усыновлённые российские дети, в отличие от выпускников детских домов, лишены права на получение жилья от государства. Парламентарий уверена, что благодаря ипотечному нововведению, многие семейные пары предпочтут усыновление опекунству, пишет интернет-издание ПолитЭксперт.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Мнение: Запрет аптек без козырьков, посадка из-за отсутствия маски и спасение тяжёлых больных с ковидом

03.08 / Чехия рассчитывает на восстановление отношений с Россией

10.09 / Мнение: Какие картины вдохновляли художников по костюмам «Дюны» Линча

29.06 / Семь российских самолетов пролетели над Арктикой

22.07 / Мнение: Как в России выглядит оправдание…

26.07 / Мнение: Расшифровка Минских соглашений

17.09 / Политолог заявил о желании Лукашенко остаться одному в Белоруссии: Ему плевать на народ

26.09 / Realme в начале октября представит сразу девять новых продуктов: Почти все — не смартфоны

24.08 / Как совершить быстрый вывод Tether Omni (USDT) на карту Тинькофф

20.08 / Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева рассекретила своего бойфренда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска