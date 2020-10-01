Барских стал дизайнером

01.10.2020, 15:25, Новости дня

Украинский певец Макс Барских 30 сентября на своей странице в Instagram заявил, что запускает собственный арт-проект по созданию одежды.

“Давно хотел реализовать все свои идеи связанные с созданием одежды. Nick Vangard – это новый арт-проект, в котором соединяется музыка и мода воедино. Каждая коллекция имеет свое оригинальное название, свой цвет, звук, силуэт и свою историю”, – анонсировал появление бренда певец.

Он также опубликовал ролик, в котором запечатлен во время разработки эскизов одежды и при ее пошиве.

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Я давно хотел реализовать все свои идеи связанные с созданием одежды. Nick Vangard – это новый арт-проект , в котором соединяется музыка и мода воедино. Каждая коллекция имеет своё оригинальное название , свой цвет , свой звук, свой силуэт и свою историю. Industrial habits – название первой коллекции, дурные привычки большого города. Люди как животные ночного мегаполиса, в котором нет ограничений и правил , город которым правит удовольствие и жажда золота. @nickvangard ————- Video by @ianamazana

Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 30 Сен 2020 в 9:40 PDT

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Артист окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности “эстрадный вокал”.

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте “Фабрика звезд 2” на “Новом канале”.