«Еще повоюем»

01.10.2020, 15:20, Разное

Письмо Юрия Дмитриева после решения Верховного суда Карелии.

Во вторник, 29 сентября, Верховный суд Карелии увеличил срок главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет колонии. «Новая» публикует письмо Дмитриева фотографу Виктории Ивлевой.

Вика, привет!

По 132 дали тринадцать, как и просил прокурор, по «оправданным статьям» — назначили новое судебное разбирательство в ином составе суда.[…]

[…]Я так понимаю, еще повоюем.

[…]«Новая» порнографическая экспертиза нашла все девять фотографий порнографическими. По каким признакам — мне не ведомо. Само заключение в руках не держал ни я, ни «адвокат» положняковый.

По-моему, полный беспредел в Верховном суде РК.

[…] Всем привет, не сломался, не сник, готов к борьбе дальше! Мы еще повоюем.

Как там Катька это переживет?

29.09.20 Юрий Дмитриев (Хоттабыч) СИЗО-1 гор.Петрозаводск