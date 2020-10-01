Норильская промышленность привела к уничтожению арктических лесов

01.10.2020, 15:10, Новости дня

Норильск считают самым загрязненным городом в Российской Федерации. К сожалению, это уже отразилось и на экологии. Площадь арктических лесов за последние десятилетия сильно сократилась.

Проблемы начались примерно 70 лет назад, говорят ученые. Как раз тогда в Норильске начали работать самые мощные заводы, выбрасывающие в атмосферу огромное количество окиси углерода и других химических элементов.

В процессе исследований установлено, что на больших площадях вокруг Норильска возникло так называемое арктическое затемнение. В результате ильной задымленности количество солнечных лучей, которых в данных широтах и так немного, сократилось в несколько раз. Даже те карликовые деревья, которые в процессе эволюции научились переносить полярную зиму и лютые морозы, перестали развиваться.