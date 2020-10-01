Летающий врач спешит на помощь: в Великобритании испытали реактивный ранец для медиков

01.10.2020, 15:05, Разное



1

минута

Не исключено, что в скором будущем, помимо стетоскопа и чемоданчика, врачам будут выдавать авиа-костюмы с реактивными ранцами для полетов. Так в Британии был успешно протестирован реактивный костюм парамедика, в котором человек смог в буквальном смысле долететь до условного потерпевшего за 90 секунд. Испытания проходили в британском национальном парке «Озерный край» (Lake District), известном своей холмистой и гористой местностью, и по данным Службы вертолетной аварийной скорой медицинской помощи Great North Air Ambulance Service (GNAAS), восхождение пешком по тому же маршруту заняло бы 25 минут.

По словам исполнительного директора и парамедика GNAAS Энди Моусона (Andy Mawson), использование таких реактивных костюмов имеет большой потенциал для служб неотложной медицинской помощи.

«Мы считаем, что такая технология поможет нашей команде добираться до некоторых пациентов намного быстрее, чем когда-либо. Во многих случаях, это облегчит страдания пациентов. В некоторых случаях это может спасти им жизнь», – сказал он.

Также сообщается, что реактивный костюм, который разработала компания Gravity Industries, рассчитан на время полета 5-10 минут и его максимальная скорость – 137 км/ч. Мощность реактивного ранца – 1050 лошадиных сил, он летает на авиационном керосине Jet A-1 или дизельном топливе. Всего в нем задействовано 5 реактивных мини-двигателей – по два на каждой руке и один за спиной. Для ношения такого костюма нужна неплохая физическая подготовка, так как он весит 27 кг.

Хотя для полетов в нем не требуется лицензия, все же врачи будут проходить специальную подготовку. Для облегчения навигации в шлем встроен дисплей, на котором отображается скорость и параметры двигателя, а вскоре, по словам разработчиков, его оснастят и промежуточными точками маршрута для более удобного ориентирования. Также сообщается, что костюм безопасен для полетов при ветре, в пасмурную и туманную погоду, однако использовать его при сильном дожде или снегопаде нельзя.