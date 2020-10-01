Российский хакер Евгений Никулин приговорен к семи годам тюрьмы в США

01.10.2020, 14:55, Новости дня

Российский хакер приговорен в США к более чем семи годам тюрьмы за кражу учетных данных 117 миллионов пользователей LinkedIn, Dropbox и ныне несуществующей социальной сети Formspring, сообщили федеральные прокуроры.

32-летний Евгений Никулин был признан виновным по итогам шестидневного судебного процесса в Сан-Франциско в июле. Разбирательство, как утверждалось, касалось одного из самых масштабных взломов данных в истории США.

Прокуроры заявили, что, находясь в Москве, Никулин взломал компьютерные сети компании и установил там вредоносное программное обеспечение, что позволяло ему управлять ими удаленно и загружать базы данных пользователей, включая зашифрованные пароли.

Он был арестован во время поездки в Чехию в 2016 году и экстрадирован в США.