Джастин и Хейли Бибер показали несколько новых свадебных снимков по случаю первой годовщины

01.10.2020, 14:50, Разное

30 сентября прошлого года Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу в городе Блаффтон, Южная Калифорния. Сначала они обменялись клятвами любви и верности в небольшой часовне Somerset в присутствии 154 гостей, а после этого отправились за продолжением праздника в отель Montage Palmetto Bluff в живописной прибрежной зоне у реки Мей. Сегодня, по случаю годовщины, пара поделилась ранее не публиковавшимися свадебными снимками на своих страницах в Instagram и посвятила друг другу трогательные признания в любви.

Хейли Бибер. Мне так повезло быть ТВОИМ мужем! Ты учишь меня очень многому каждый день и помогаешь стать лучше! Я собираюсь посвятить всю мою оставшуюся жизнь тому, чтобы дать тебе возможность быть настоящей женщиной и тем самым выполнить предназначение Господа. Мое сердце готово помочь тебе воплотить все твои даже самые смелые мечты! Обещаю всегда ставить тебя на первое место, проявлять терпение и доброту!! С годовщиной, моя прекрасная милая девочка, – написал Джастин.

Год назад у нас была лучшая свадьба. Хотела бы пережить этот день еще и еще раз, – написала в свою очередь Хейли.

На фате Хейли было написано “Пока смерть не разлучит нас”

Напомним, в сентябре 2018-го Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально зарегистрировали отношения, но с пышным праздником решили подождать. Пауза затянулась аж на год. 24 сентября 2019-го Хейли Болдуин повеселилась на девичнике в Лос-Анджелесе, а уже через пару дней они с Джастином Бибером провели для своих семей предсвадебный ужин в городе Блаффтон, Южная Калифорния. И вот 30 сентября пара отпраздновала бракосочетание в кругу родных и друзей. По слухам, отложить праздник на столь долгий срок пришлось из-за депрессии жениха.

Об отношениях с артистом и трудностях в браке Хейли рассказала в интервью Vogue Australia в середине сентября 2019-го, за пару недель до торжества. А в феврале этого года модель стала героиней нового номера американского ELLE. Общаясь с журналистом, Хейли впервые упомянула, насколько непрост был первый год их замужества – после того как они расписались в мэрии и до того как сыграли свадьбу:

Когда мы расписались, мы сразу же пошли одной дорогой. Тогда я чувствовала – наша жизнь слишком напряженная и беспокойная, чтобы устраивать свадьбу. Джастин боролся с болезнью, и долгое время не понимал, что с ним происходит. У нас не было диагноза, это было тяжело еще и потому, что все вокруг говорили, что он выглядит нездоровым, говорили, что он принимает наркотики. Он на самом деле был нездоров – у него была болезнь Лайма. Это были месяцы, когда я пыталась ему помочь, одновременно вживаясь в роль жены. К счастью, сейчас он совершенно здоров. Но проходя все, что было, мы не хотели вписывать туда еще и свадьбу.

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