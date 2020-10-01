 

Кьяра Ферраньи ждет второго ребенка

01.10.2020, 14:50, Разное

Fashion-блогер и бизнесвумен Кьяра Ферраньи и ее муж, рэпер Федерико Лючия, более известный под псевдонимом Fedez, станут родителями во второй раз. Об этом пара объявила лично на своих страницах в Instagram, опубликовав фото своего сына Лео, а в руках у мальчика – снимок узи.

Скоро наша семья станет больше! Лео готовится к роли старшего брата,

– подписала фото Кьяра, аналогичное опубликовал и Федерико с подписью “семья расширяется”.

Лео – сын Кьяры и ФедерикоОтметим, Федерико сделал предложение Кьяре во время своего выступления весной 2017 года. Однако свадьбу пришлось отложить: в конце октября стало известно, что Кьяра ждет ребенка. Малыш Лео появился на свет в марте 2018 года в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. В сентябре 2018 года Кьяра и Федерико поженились. Церемония прошла в живописных окрестностях итальянского палаццо Dimora delle Balze. Праздник по случаю бракосочетания в сицилийском Ното начался за день до самой церемонии. Для своих многочисленных родственников и друзей пара арендовала несколько самолетов, украшенных хештегом #TheFerragnez. А вечером в Рalazzo Nicolaci гостей ждал первый праздничный ужин – репетиционный, на котором прозвучали трогательные речи друзей и родителей. Закончился праздник глубоко за полночь концертом Федерико Лючии и вечеринкой в парке аттракционов. 

Кьяра Ферраньи и Fedez с сыномКликните на фото для просмотра галереиКьяра Ферраньи и Fedez



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