 

Непривычно тёплая осень встревожила учёных

01.10.2020, 14:45, Новости дня

В этом году осень в странах Европы оказалась по-летнему тёплой, и Эстония не стала исключением. Но пока садоводы радуются урожаям, учёные выражают тревогу. По оценкам экспертов, глобальное потепление и жаркое лето будут приводить к тому, что вода на планете будет остывать медленнее, чем воздух, поэтому и наступление осени станет всё больше запаздывать. Из-за этого и традиционное время прихода зимы в ближайшем будущем, вероятно, сдвинется, пишет ERR.

Сентябрь в этом году выдался исключительно солнечным и тёплым. Однако учёные считают теплую осень довольно тревожным признаком. Садоводы между тем радуются урожаю.

В последние выходные сентября температура воздуха в Эстонии поднялась выше +20 градусов. По словам старшего научного сотрудника Университета естественных наук Лаури Лаанисто, продлившееся лето было исключительным по сравнению с прошлым, но в будущем это перестанет быть столь необычным, пишет «Актуальная камера» на ETV.

ЛАУРИ ЛААНИСТО, старший научный сотрудник Университета естественных наук: Вероятно, теперь так и будет. Лето станет длиннее. В основном потому, что лето будет теплее, вода на планете будет остывать медленнее, чем воздух, поэтому наступление осени будет запаздывать. Соответственно, и зима отодвинется.

Старший садовник Тартуского ботанического сада Стен Мандер отметил, что большой перепад температур сказывается на интенсивности осенних красок.

СТЕН МАНДЕР, старший садовник Тартуского ботанического сада: Деревья, кусты окрашиваются более интенсивно. Если бы сейчас были более холодные ночи, то цвета были бы ещё насыщеннее. Возьмём тыквы, например. Кажется, что для них год выдался урожайным. Недавно я также видел урожай арбузов в Эстонии, так что для крупноплодных растений год был благоприятным.

Лаури Лаанисто также считает, что есть надежда получать обильные урожаи, так как вегетационный период становится всё длиннее.

ЛАУРИ ЛААНИСТО: Можно получить обильные урожаи — особенно тех овощей, для которых климатический пояс Эстонии не является оптимальным. Однако есть и другая сторона: плоды могут быть более червивыми.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2020 года. 



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