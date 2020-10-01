Independent – брексит без соглашения с Брюсселем приведёт к немедленному кризису

01.10.2020, 14:45, Новости дня

Отсутствие сделки по выходу Британии из Евросоюза приведёт к «немедленному» кризису, — об этом, как пишет The Independent, заявил бывший британский еврокомиссар Джулиан Кинг. По его словам, брексит без соглашения с Брюсселем приведёт к тому, что Лондон утратит доступ к широкому спектру информационных систем ЕС, содержащих данные, среди прочего, по террористам и преступникам.



Reuters

Важнейшие разведданные по террористам и организованной преступности, имеющим отношение к Великобритании, будут удалены из баз данных служб безопасности Европейского союза в том случае, если произойдёт брексит без сделки с Брюсселем, пишет The Independent со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей силовых служб.

Отсутствие соглашения об обмене данными будет означать, что Великобритания утратит доступ к широкому спектру информационных систем, в том числе к Европейской службе информации о судимостях. Кроме того, по этой же причине Лондон рискует остаться без замены для европейского ордера на арест.

Джулиан Кинг, последний еврокомиссар от Британии в Евросоюзе, заявил, что различия между брекситом с соглашением и без него «значительны», и если Соединённое Королевство не договорится с Брюсселем, то это приведёт к неизбежным серьёзным проблемам.

«Британские (разведывательные) данные, которые хранились в системах ЕС, действительно могут быть удалены, если не будет договорённости о достоверности данных, регулирующей порядок обмена данными», — отметил Кинг, выступая в Королевском объединённом институте оборонных исследований.

Он также добавил, что брексит без сделки приведёт к «немедленному» кризису.

При этом, по словам Кинга, перспективы договорённостей в сфере безопасности неразрывно связаны с более широким соглашением.

«Это не та область, где Европейский союз допускает возможность сепаратных договорённостей», — указал он.

Джон Скарлетт, бывший глава MI6, подчеркнул, что острая потребность в обмене данными усилилась после таких терактов, как взрыв в Манчестере или нападение на парижский театр «Батаклан».

По его словам, существует жизненно важное требование — делиться информацией о «личных передвижениях, пересечении границ, местонахождении людей в любой момент времени и в то же самое время о движении финансов».

«С практической точки зрения, это действительно важно. Речь идёт о возможности арестовывать людей, подозреваемых в серьёзных преступлениях, в Великобритании или в других странах ЕС», — отметил Скарлетт.