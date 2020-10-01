 

Собянин издал новый указ о коронавирусе

01.10.2020, 14:43, Разное

Московские работодатели должны перевести на удаленный режим работы не менее 30% работников. Такое нововведение вступит в силу с 5 октября. Также оно касается всех людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Исключения касаются только тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным. На сайте мэра также отмечается, что эта рекомендация давалась и ранее, однако не все работодатели прислушались к ней.

“Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте”, – говорится в сообщении на сайте Сергея Собянина.

На удаленку не будут переходить медицинские организации, компании оборонно-промышленного комплекса, “Росатом”, “Роскосмос”.

В Москве продолжается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. В сутки это число составляет около двух тысяч человек. Более пяти тысяч москвичей в неделю ложатся в больницу с коронавирусом. Всего по стране за сутки заболели 8945 человек.



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