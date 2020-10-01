Тихановская высказалась о роли Путина в разрешении конфликта в Белоруссии

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01.10.2020, 14:43, Разное

В беседе с журналистом Светлана Тихановская отметила, что оппозиция готова к открытому диалогу с властью. Политик хотела бы, чтобы соседние страны приняли участие в этих переговорах.

“Было бы замечательно, если бы президент Франции Эмманюэль Макрон мог пригласить главу России Владимира Путина выступить в качестве посредника”, – поделилась мыслями оппозиционер.

Отметим, что Эмманюэль Макрон стал первым мировым лидером, который публично отказался признать победу Александра Лукашенко на выборах. О фальсификации голосования также позднее заявила и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее власти Великобритании и Канады ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и высших должностных лиц республики. Им запретили въезд и заморозили активы.

Массовые беспорядки в Белоруссии не утихают более семи недель. Каждый день сотни жителей страны выходят на улицы с требованием отставки президента. Также они настаивают на справедливом расследовании всех преступлений силовиков.

Глава государства обвинил Запад в разжигании внутриполитической обстановки. По его словам, европейские лидеры заинтересованы в дестабилизации ситуации. Якобы они хотят использовать Белоруссию для удара по России.



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