Задержаны двое из воров, укравших подарок Путина

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01.10.2020, 14:23, Разное

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двоих участников преступной группы, которая похитила икону Иверской Божьей матери и золото из Иверского монастыря в Новгородской области. Икона была подарена обители президентом России Владимиром Путиным в 2001 году.

Кража была совершена 1 сентября. У воров изъяли часть похищенных ценностей, включая икону. Созданное в XVII-XVIII веках полотно один из злоумышленников прятал в гараже. Тем не менее, в составе банды было еще несколько преступников, которых предстоит разыскать, сообщает Ura.ru.



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