 

Зрение – минус 45: в Подмосковье вылечили пациента с экстремальной близорукостью

01.10.2020, 14:23, Разное

Врачи Раменской центральной районной больницы помогли необычному 49-летнему пациенту с экстремальной близорукостью. Острота его зрения оценивалась в минус 45 диоптрий.

Помимо близорукости мужчина страдал от катаракты, которая вынудила его обратиться к медикам. Из-за различных проблем его глаза даже сменили форму: из шарообразных они стали овальными с длиной в 34,5 миллиметра.

Специалистам пришлось провести сложную микрооперацию, в ходе которой им удалось справиться с катарактой. Пациенту вставили искусственный хрусталик с особой линзой, чтобы он смог нормально видеть вдали. Вскоре мужчина был выписан, передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



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