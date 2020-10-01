Мнение: Суэцкий канал может пострадать от сделки ОАЭ и Израиля

01.10.2020, 14:15, Разное

ОАЭ и Бахрейн подписали 15 сентября в Белом доме соглашение о нормализации отношений с Израилем под эгидой Дональда Трампа, который назвал это рассветом нового Ближнего Востока. Во время церемонии подписания, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян отметил, что плоды этой сделки будет отражены во всем регионе. В чем никто не сомневается.

Одним из непосредственных результатов соглашения о нормализации является соглашение, подписанное между дубайской государственной компанией DP World и израильской DoverTower о развитии израильских портов и свободных зон, а также об открытии прямой судоходной линии между портом Эйлат на Красном море и джебель-Али в Дубае.

DoverTower принадлежит израильскому бизнесмену Шломи Фогель, который также является партнером в порту Эйлата.

Во время совместной пресс-конференции с Фогелем 16 сентября председатель и главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед бин Сулайем сказал, что партнерство направлено на создание коммерческих линий между двумя странами Ближнего Востока и другими странами, чтобы облегчить и оптимизировать бизнес в регионе. Фогель сказал, что это новое сотрудничество повлияет на торговлю и мировую экономику, подчеркнув, что две компании будут сотрудничать, чтобы создать совместное предприятие для порта Хайфа. Естественно такое решение направленно в первую очередь для того, чтобы отвадить КНР от израильских портов. Ну и к тому же этот шаг, похоже, представляет собой серьезную проблему для Суэцкого канала АРЕ, через который проходит около 10% мирового объема торговли. АРЕ планирует увеличить эту пропускную способность до 12% к 2023 г. В настоящее время это кажется сложной задачей из-за новой конкуренции на навигационном проходе, соединяющем Красное и Средиземное моря.

Что касается ожидаемых негативных последствий экономического партнерства между ОАЭ и Израилем, то большая часть экспорта стран Персидского залива – нефтепродукты. Судоходная линия, соединяющая порт Эйлат в Красном море и порт Ашкелон в Средиземном море, создаст конкуренцию АРЕ в транспортировке нефти из Персидского залива в ЕС без необходимости проходить через Суэцкий канал. Примечательно, что 17% доходов канала поступает от нефтяных танкеров.

ЖД соединяющая порт Эйлат на Красном море и порт Ашдод на Средиземном море, рассматривается, как внутренний узловой порт. В соответствии с соглашением о нормализации, эта ЖД будет продлена на восток до стран Персидского залива через Иорданию с целью транспортировки товаров, прибывающих из ЕС и США через Израиль, без необходимости проходить через Суэцкий канал.

Израиль стал сильным конкурентом АРЕ в экспорте природного газа в регион. Однако прежде чем экспортировать газ, Израиль прибегает к помощи АРЕ, где находятся заводы по сжижению газа. После урегулирования соглашения с ОАЭ и последующих соглашений в Израиле будут построены заводы по сжижению газа для экспорта газа в ЕС.

Также нужно подчеркнуть конфликт интересов между портом Джебель-Али и египетским портом Айн-Сохна, оба из которых находятся под управлением дубайской компании DP World. Тем не менее, египетский порт Айн Сохна не достиг желаемой цели по предоставлению логистических и промышленных услуг, связанных с глобальным морским движением.

Суэцкий канал, который составляет 193 км, является одним из основных источников иностранной валюты для АРЕ. Это самый короткий и быстрый водный путь, учитывая его географическое положение для путешествий и грузовых перевозок между Азией и Европой.

Во время кризиса, связанного с коронавирусом, по каналу увеличилось количество судов и судов, проходящих через него, а также увеличился объем грузов. Это было связано с маркетинговыми кампаниями, которые разрабатывались для каждого конкретного периода времени и представлялись непосредственно транспортным агентствам.

Морские перевозки в Суэцком канале увеличились на 4,7% и составили 9545 судов в первой половине 2020 г, по сравнению с 9114 судами, проходящими через канал за тот же период в 2019 г. Объем грузов увеличился на 0,6% в первой половине 2020 г, составив в общей сложности 587,6 млн тонн по сравнению с 584,1 млн тонн за аналогичный период 2019 г.

Международные компании предпочитают перевозить свои товары через судоходные агентства, владеющие судами с меньшими выбросами углекислого газа, что в интересах Суэцкого канала. Сюда входит IKEA International, которая предпочитает проходить через Суэцкий канал вместо мыса Доброй Надежды. Благодаря этому канал до сих пор оставался в авангарде судоходного бизнеса и обеспечил бы ему сильные конкурентные позиции

Соглашение об экономическом партнерстве между ОАЭ и Израилем отрицательно повлияет на навигационное движение в Суэцком канале и движение товаров в порту Айн Сохна. Это вероятный сценарий, если АРЕ не попытается обсудить положение своего порта с DP World в свете нового порта под его управлением в другой стране. АРЕ должен разыграть общие экономические интересы взаимной выгоды при приближении к ОАЭ, чтобы Суэцкий канал и порт Айн-Сохна не потеряли свою конкурентоспособность, тем более что ОАЭ входят в пятерку крупнейших стран-импортеров египетских товаров.

Израиль всегда стремится максимизировать свои достижения за счет других. Вот почему АРЕ необходимо начать укреплять свои экономические связи с ОАЭ и другими странами.