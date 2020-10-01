В Москве построят аналог Чайнатауна — жилой район для мигрантов из Средней Азии

01.10.2020, 14:02, Разное

Сергей Собянин объявил о планах строительства нового жилого района в черте города.

Его планируется заселить мигрантами из бывших азиатских республик СССР. По мнению градоначальника, новая административно-территориальная единица станет социокультурной достопримечательностью Москвы.

– Мы изучили опыт многих западных городов и обнаружили, что подобные районы компактного проживания национальных меньшинств существуют в Сан-Франциско, Париже и Лондоне. Я считаю, что Москве тоже нужен такой район. Граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана и других азиатских республик смогут комфортно проживать рядом друг с другом, что сделает их жизнь намного лучше. Сейчас приезжие разбросаны по всей Москве и зачастую испытывают как бытовые, так и социальные трудности с местным населением. В свое время я тоже столкнулся с подобными проблемами. Сам я родом не из Москвы и помню, когда впервые приехал на работу в столицу, мне пришлось познакомиться с московским снобизмом. Снять квартиру было неразрешимой задачей, так как часто можно было встретить в объявлениях пометку «только для славян». Почти ежедневно я ощущал на себе недружественное отношение со стороны коренных москвичей. Меня воспринимали как чужака и относились ко мне крайне неприветливо. Но когда я стал мэром, многие стали меня уважать. По моему мнению, новый район поможет снизить преступность в городе и укрепить мультикультурные связи среди горожан, — заявил Собянин.

Проектное название будущего района — «Маленькая Азия», но мэрия Москвы пообещала, что на портале «Активный гражданин» появится опрос, где каждый житель столицы сможет предложить собственное название для нового жилого массива.