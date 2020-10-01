 

Мнение: В 2% от победы

01.10.2020, 14:00, Разное

Согласно последнему национальному опросу в Боливии, кандидат от социалистической партии МАС уверенно лидирует, набирая более 40% голосов.
По местным правилам, чтобы победить в первом туре, надо набрать более 40% голосов (что Луису Арсе наверняка удастся), а также набрать на 10% больше 2-го места, которое сейчас занимается экс-президент Карлос Меса. После того, как глава местной хунты Жанин Аньес сняла свою кандидатуру (ее антирейтинги сделали невозможным/бессмысленным ее участие, так как это лишь облегчало победу местных социалистов), суммарно у кандидата от путчистов получается 33% (фашик Камачо пока что отказывается с ними блокироваться, обвиняя в коррупции и некомпетентности).

В результате, текущая разница между Арсе и Месой составляет 8%. Если масисты смогут добрать за оставшееся время до выборов еще 2%, то они победят уже сразу в первом туре. А вот если они этого сделать не смогут, то там наверняка можно ожидать блокирования Месы и Камачо против масистов и там победить будет сложнее.
При этом более четверти населения Боливии до сих пор не определилась с выбором.

В итоге, искомые 2% могут надолго определить будущее Боливии – либо масисты смогут организовать сокрушительный реванш, либо же хунта сможет себя легитимизировать и продлить свое существование на несколько лет. Ставки высоки и вряд ли можно ожидать, что это будет честная игра, с учетом того, какие усилия были предприняты для свержения Эво Моралеса.

Источник: Colonel Cassad



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