Мнение: Лучше такие дебаты, как в США, чем вообще никаких…

01.10.2020, 13:50, Разное

Удивительно, но и россияне бурно обсуждают предвыборные дебаты Трампа и Байдена. Хотя какое дело россиянам до выборов президента США?

Нам, россиянам вполне достаточно знать только то, что какими бы скверными не были дебаты Трампа и Байдана – это дебаты двух граждан США, одного из которых граждане США выберут президентом США.

В России во время выборов президента дебатов вообще никогда не было. Была только имитация дебатов. Потому что зрители всегда прекрасно знали, что никто из тех, кто пришел на так называемые дебаты, президентом выбран не будет. А Путин на дебаты никогда не ходил. Потому что опасается вопросов, на которые у него нет ответов? пасается выглядеть смешным и нелепым?

В общем, как не крути, но такие дебаты, как дебаты Трампа и Байдена – все-равно лучше, чем никаких.

Фотография отсюда