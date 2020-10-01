 

Российские олигархи обеднели на 26 миллиардов долларов

01.10.2020, 13:43, Разное

Аналитики авторитетного издания Bloomberg обновили рейтинг самых богатых людей в мире, отметив некоторые перестановки. Выяснилось, что с начала года российские олигархи потеряли 26 миллиардов долларов.

Самые большой убыток понес совладелец “Лукойла” Вагит Алекперов, который лишился 7,2 миллиарда долларов. На втором месте –
Председатель правления “Новатэка” Леонид Михельсон, потерявший 5,25 миллиарда долларов, сообщает Ura.ru.

Состояние владельца “Норникеля” Владимира Потанина уменьшилось на 2,95 миллиарда долларов. Он утратил статус самого богатого человека России, уступив его владельцу Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиру Лисину.



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