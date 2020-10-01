Сделано важное заявление о вакцине против коронавируса

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01.10.2020, 13:43, Разное

О прививке рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. По ее словам, живая вакцина от гриппа может обеспечить некоторую кросспротекцию (иммунитет – прим. ред.) от коронавируса.

Она заявила, что вполне возможно получить 10-15% дополнительной защиты. Специалист пояснила, что любая вирусная инфекция вызывает неспецифическую кросспротекцию против других на уровне T-клеточного иммунитета. Простыми словами, “зараза к заразе не липнет”.

По ее словам, перенесший вирус пациент в течение двух-трех месяцев несколько защищен от других заболеваний. Живая вакцина заражает человека и активно размножается на слизистых оболочках.

Напомним, ранее биолог заявила, что у коронавируса, помимо уже описанных штаммов, существуют и новые мутации, а это усложняет создание вакцин. Также она добавила, что течение коронавирусной инфекции может усиливаться гриппом.

Как писали “Дни.ру”, с каждым днем заболевших коронавирусом в России становится все больше. За последние сутки коварный недуг диагностировали у 8 945 человек. Инфекция поразила жителей 85 регионов нашей страны. Больше всего случаев коронавируса в России зафиксировано в Москве – 2424.



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