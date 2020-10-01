Мнение: Каперы

01.10.2020, 13:35, Разное

МИД РФ заявил, что Москва озабочена сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности, из Сирии и Ливии, в зону карабахского конфликта.

Чем-то это все сильно напоминает реакцию российских властей на отравление Навального. Никакого отравления не было, яд был не Новичком, Новичок производят в странах НАТО, мы свой Новичок уничтожили строго в соответствии с международными обязательствами, при этом мы его никогда не разрабатывали и не производили. Разные официальные лица сообщали диаметрально противоположные официальные данные и делали не менее официальные сообщения.

Так и тут. Не успел Шойгу отчитаться о том, что в Сирии террористы окончательно побеждены (в четвертый раз, и теперь это точно), как выясняется, что террористы прибывают из Сирии в зону карабахского конфликта. То ли МД РФ вообще не читает российскую прессу, включая и отраслевые СМИ, то ли когда раздавали логику, они летали в Аргентину спецбортом авиаотряда “Россия”. Не до нее было.

Кстати, интересно, в курсе ли МИД (а заодно и минобороны), что среди иностранных боевиков, воюющих в Сирии против Асада, четвертое место по численности (плюс-минус одно в разные моменты) занимали именно азербайджанские боевики? Несмотря на то, что в Азербайджане придерживаются преимущественно шиитской версии ислама, суннитская община существенно более радикальна, что, в общем-то, неудивительно в диктатурах – у меньшинств по любому признаку в таких социумах всегда крайне мало социальных лестниц, и они пробиваются по тем, которые остаются. Однако в вопросе армяно-азербайджанского противостояния религиозные разногласия отходят в сторону, вперед выдвигается национальный фактор.

Ну, и кроме того, есть специфика текущего момента.

Сама по себе идея “борьбы на дальних подступах” (дескать, мы будем убивать их там, чтобы они не пришли сюда) не просто ошибочна, а является клиническим идиотизмом. Терроризм – социальная реакция на слом механизмов разрешения социальных противоречий. Одна из реакций, если точно. Поэтому терроризм в неблагополучных обществах будет всегда фактором риска. Цинизм власти, которая создает насквозь лживый тезис о “борьбе на дальних подступах”, не решая внутреннюю проблему, которая и является причиной терроризма, в конечном итоге оборачивается тем, что происходит накопление обученных и мотивированных людей, не умеющих и не желающих ничего, кроме войны. Они превращаются в кочующие по регионам банды, по своей воле или по найму впрягающиеся в любые конфликты. Кстати, Россия не исключение – российская власть активно использует своих собственных террористов, собранных ею в отряды “ихтамнет”, действующие ровно так же, как и любые иные террористические группировки, но по найму. Современные каперы, хотя и без патента.

Впрочем, значительная часть современных “террористов” – это тоже пираты 21 века по найму. В ходе событий Арабской весны идеалисты, составлявшие костяк группировок, которые можно назвать национально-освободительными движениями нового времени, были постепенно выбиты, а эти движения разгромлены, включая и ИГИЛ, который наряду с рядом сирийских, ливийских, египетских джихадистских группировок имели все черты национально-освободительных движений. Сегодня им на смену пришли наемники. Ровно в рамках этой логики произошло и на территории Украины, где идейные борцы с обеих сторон гражданского конфликта частично погибли в ходе боевых действий, частично были истреблены в плановом порядке, и теперь с обеих сторон – классические наемники, работающие точно так же по найму. Неудивительно, что эти люди теперь тоже кочуют в интересах нанимателей по странам, где ни о какой Русской весне и слыхать не слышали. Ничего личного – теперь это просто работа.

Скорее всего, немалая часть ветеранов-боевиков азербайджанского происхождения, воевавших в Сирии (их не сказать, что много в моменте – до тысячи человек, всего же через Сирию прошло около 3,5-4 тысяч граждан Азербайджана – причем не менее полутысячи воевали в рядах ИГИЛ, остальные – в других группировках) сейчас вернулись обратно на родину, и именно они вполне могут быть задействованы в сегодняшнем конфликте. Конечно, не в качестве общевойсковой пехоты – их специализация иная, но как раз их специфика подготовки и опыт могут быть востребованы для иной работы. И более чем вероятно, что азербайджанские боевики как раз и работают по турецкому патенту, поэтому их временная переброска на родину более чем логична и оправдана с точки зрения Турции.