Поклонники подозревают Сергея Глушко в желании развестись с Наташей Королевой

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01.10.2020, 13:31, Разное

Сергей Глушко в своем микроблоге в Instagram поместил видеоролик, в котором порассуждал об умении человека любить и прощать. Публикация супруга Наташи Королевой вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети, подозревающих неблагополучие в звездной семье.
Свое стихотворение Сергей Глушко поместил в ответ на памфлет Стаса Костюшкина, появившийся на социальной странице в Instagram экс-солиста коллектива «Чай вдвоем» после негативных комментариев на опубликованный ранее видеоролик с танцами обеих артистов. Тарзан поблагодарил коллегу по сцене за все слова, отметив, человечество платит природе слишком большую цену за прямохождение и умение говорить. По его мнению, из-за этого люди теряют умение любить и сопереживать, а также не желают прощать. Артист отключил возможность прокомментировать публикацию, однако поклонники заподозрили крах его брака с Королевой после истории с изменой.

Сама певица длительное время не давала никаких комментариев по поводу неверности мужа, однако вскоре все же решилась на большое интервью. Королева поделилась, мужчины, долго пребывая в браке, нередко заглядываются на молодых девушек, так как у «стареющих жен не хватает желаемой энергии», пишет «New Inform».



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