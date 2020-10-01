 

Компания Amazon представила технологию для оплаты сканированием ладони

01.10.2020, 13:30, Разное

Технология Amazon One, представленная американской компанией Amazon, позволяет совершать покупки с помощью сканирования ладони. Холдинг ожидает, что разработка будет использоваться в магазинах, на стадионах и в офисах.
Принцип работы Amazon One основывается на использовании совокупности деталей поверхности ладони, для того чтобы создать «пальмарный отпечаток». Такая система уже используется в двух магазинах Amazon Go в Сиэтле, а в ближайшее время компания собирается внедрить устройство и в других торговых точках сети Amazon. Также холдинг планирует распространять бесконтактное сканирование ладони среди других фирм. Amazon пояснила: она предпочла пальмарное сканирование технологии распознаванию лиц из-за преимуществ конфиденциальности.

Amazon One будет использовать оборудование для сканирования изображений, которое включает в себя специальные алгоритмы, захватывающие и шифрующие изображение ладони.

Для применения технологии пользователю не понадобится создавать учетную запись, будут нужны лишь номер телефона и банковская карта. Если человек больше не захочет применять услугу, он может удалить биометрические данные с онлайн-портала Amazon.



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