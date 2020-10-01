Специалисты рассказали, как продлить срок службы батареи мобильного телефона

01.10.2020, 13:30, Разное

Чтобы телефон прослужил длительное время, нужно соблюдать определенные рекомендации. Если пренебрегать правилами использования, можно стать частым гостем сервисных центров.

Специалисты утверждают, что аккумулятор телефона нельзя слишком часто разряжать полностью, так как в данном случае происходит снижение производительности батареи, в итоге она попросту может перестать заряжаться. Зарядные устройства лучше всего использовать оригинальные, чтобы избежать перегрева или вздутия батареи. Также телефоны не любят полной зарядки: на 80% предпочтительнее, нежели 100-процентный. Автомобильный зарядник может сильно испортить батарею, если телефон в машине постоянно к нему подключен. Как только он зарядился, необходимо сразу отключить устройство.

Когда мобильный телефон находится на зарядке, желательно им не пользоваться, чтобы не возникало двойной нагрузки. Если появилась такая необходимость, блок питания лучше на это время отключить. Быструю зарядку можно применять только в чрезвычайных случаях.

Нарушение правил эксплуатации приводит к поломке телефона. Надо беречь гаджет от слишком низких или высоких температур. На холоде аккумуляторы быстрее разряжаются. Влажность и сильная вибрация могут повредить микросхемы.