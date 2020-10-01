Ученые раскрыли опасность употребления кофе натощак

01.10.2020, 13:23, Разное

Специалисты британского Университета Бата заявили, что употреблять кофе натощак опасно. Об этом свидетельствуют итоги эксперимента на добровольцев.

Участников опыта разделили на две группы, первой из которых сразу после сна давали выпить напиток с сахаром, калорийность которого соответствовала обычному завтраку. Члены второй группы после пробуждения сначала пили крепкий кофе, а потом – условный “завтрак”, сообщает РИА “ФАН”.

В результате уровень сахара в крови последних подскочил на целых 50%. Ученые констатировали, что при регулярном употреблении кофе натощак это может привести к диабету второго типа.