 

Ученые раскрыли опасность употребления кофе натощак

01.10.2020, 13:23, Разное

Специалисты британского Университета Бата заявили, что употреблять кофе натощак опасно. Об этом свидетельствуют итоги эксперимента на добровольцев.

Участников опыта разделили на две группы, первой из которых сразу после сна давали выпить напиток с сахаром, калорийность которого соответствовала обычному завтраку. Члены второй группы после пробуждения сначала пили крепкий кофе, а потом – условный “завтрак”, сообщает РИА “ФАН”.

В результате уровень сахара в крови последних подскочил на целых 50%. Ученые констатировали, что при регулярном употреблении кофе натощак это может привести к диабету второго типа.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Мнение: ЦИК Белоруссии обнародовал окончательные результаты выборов

26.06 / Ученые назвали оптимальное время для тестирования на антитела к COVID-19

30.07 / Как подготовиться к сезону простуд

15.09 / Усушка явки

04.09 / Мнение: Четыре года на защите путинизма

14.07 / Мнение: Так сколько же набрал Грудинин?

04.09 / Прогноз эксперта: переворот в Белоруссии приведет к третьей мировой войне

25.09 / Версия: США репетируют новую «цветную революцию» на себе?

17.07 / На руинах миропорядка

25.07 / Мнение: Стильная старушка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска