 

Политолог заявил о скорой отставке Лукашенко: Счет пошел на недели

01.10.2020, 13:23, Разное

Во-первых, это
заявление оппозиционера Светланы Тихановской о том, что новые выборы главы республики пройдут до 2021 года. Такой сценарий возможен только в случае поддержки европейских лидеров. Аналитик допустил, что экс-кандидат в президенты получила гарантии лидера Франции Эмманюэля Макрона.

По словам эксперта, Европейский союз способен оказывать сильное давление на отдельные страны с помощью санкций. Помимо экономических и дипломатических ограничений, могут быть задействованы спецслужбы. “Макрон положил на стол свое имя – это значит, что будут включены все рычаги давления”, – отметил аналитик.

Во-вторых, это смена риторики российских журналистов. Телеведущий Владимир Соловьев недавно заявил, что режим Александра Лукашенко – это вчерашний день. Он намекнул, что политическая ситуация в Белоруссии должна измениться, в противном случае все станет только хуже.

В-третьих, это размещение в Сети базы сотрудников МВД. Хакеры публикуют данные силовиков подчеркнуто медленно, чтобы поколебать оставшихся на службе. Также в силовых структурах началось выгорание: дневные акции практически не подавляются, отметил автор телеграм-канала “Рефлексия и реакция”.

“Счет (срок правления Александра Лукашенко – Прим.ред.) пошел на недели. На недели – это значит меньше двух месяцев”, – выразил мнение эксперт.



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