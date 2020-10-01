Вирусолог: Дети могут заболевать COVID-19 также часто, как и взрослые

01.10.2020, 13:15, Новости дня

Заболеваемость коронавирусом напрямую не зависит от возраста, поэтому, если дети не будут соблюдать эпидемиологические меры, количество случаев COVID-19 у людей до 18 лет может возрасти до числа заболевших взрослых, сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко.

Согласно данным исследования проекта «Мониторинг.Инвитро», созданного для наблюдения за ходом массового тестирования на антитела к COVID-19, наименьшее число положительных результатов выявлено у детей до 18 лет. По словам главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, эти результаты свидетельствуют об эффективности эпидемиологических мер.

«Вообще, правильнее выявлять зависимость частоты обнаружения антител в зависимости от групп риска. Потому что саму заболеваемость можно эпидемиологически разделить на разные группы. Например, врачи – группа наивысшего риска. Среди детей таких нет, потому и не совсем правильно разделять по возрасту. Болеть то все могут одинаково, все зависит от контактов», – говорит Бутенко.

Он объясняет, что среди взрослых наибольшее количество и других групп риска, например, пользователи общественного транспорта, продавцы и так далее, потому и уже переболевших больше. А детей априори огораживают и защищают от заболевания, потому среди них и выявлено так мало человек с антителами к коронавирусу. Если же, например, подростки, начнут вопреки предупреждениям обниматься, ездить в общественном транспорте, не соблюдать рекомендации, то и заболеваемость может существенно возрасти, возможно даже до числа заболевших взрослых.

«Поэтому, возрастная зависимость не так важна, потому что заболевание фактически появилось только в марте месяце, и у нас, к счастью, не было за это время момента, когда все возраста оказались бы более менее в равной степени незащищены. То есть для частоты эксперимента, должны браться люди разных возрастов, с одинаковыми рисками. Тогда показания можно будет считать точными», – рассуждает Бутенко.

Ранее Собянин подписал указ, согласно которому в этом году в учреждениях с модульной и триместровой системой обучения каникулы перенесут с ноября на октябрь (с 5 по 18 октября включительно). Также в столице приостановлено посещение детских досуговых организаций.

«Меры властей Москвы как раз ведут к частичному уменьшению контактов, потому что ситуация по заболевшим неоднозначная. Причем это обеспечивает защиту не только школьникам, но и взрослым, потому что детей на улице и в транспорте станет меньше», – резюмировал Бутенко.

По данным на 1 октября в РФ насчитывается более 1,185 млн случаев заболевания COVID-19. Из них за последние судки было выявлено 8 945 пациентов.