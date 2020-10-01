 

Лукашенко обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

01.10.2020, 13:15, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонных разговоров обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество и другие актуальные вопросы, однако главной темой обоих телефонных разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе, передает БелТА.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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