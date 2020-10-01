 

Минск сообщил об успешных испытаниях РСЗО «Шквал»

01.10.2020, 13:15, Новости дня

Опытный образец боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Шквал», созданной в Белоруссии, успешно прошел стрельбовые испытания, сообщила пресс-служба государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпрома) республики.

«Опытный образец боевой машины реактивной системы залпового огня калибра 122 миллиметра «Шквал», созданный ОАО «Волатавто», в конце сентября успешно прошел стрельбовые испытания на полигоне «Осиповичский». В ходе стрельбовых испытаний проведены проверки всех систем боевой машины и подтверждены заданные характеристики», – передает РИА «Новости» сообщение госкомвоенпрома.

Отмечается, что «Шквал» оснащен направляющими трубами белорусского производства и более эффективной автоматической системой управления огнем, системой спутниковой навигации, метеостанцией, современным комплексом связи и передачи данных, автоматизированной системой наведения для работы в составе группировки с получением целеуказания, что «значительно уменьшает временной интервал нахождения боевой машины на огневой позиции и повышает ее живучесть в условиях современного боя».

«Реактивная система сможет использовать не только всю линейку боеприпасов, применяемых различными модификациями РСЗО «Град», но и 122-миллиметровые реактивные снаряды, модернизированные на РПУП «Завод точной электромеханики», – сообщили в пресс-службе.

В Госкомвоенпроме также отметили, что на VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», проходившем 22-28 августа в подмосковной Кубинке, «Волатавто» впервые продемонстрировал макет боевой машины РСЗО «Шквал».

Напомним, в мае Александр Лукашенко потребовал белорусскую оборонку ускорить создание собственной ракеты с дальностью до 300 километров. 



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