“С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место”.Саливанчук заразилась коронавирусом

01.10.2020, 13:10, Новости дня

Украинская актриса Анна Саливанчук 1 октября в Instagram заявила, что вместе с супругом заболела COVID-19.

“Сначала симптомы были у мужа. Недомогание, температура, ломота. Сдал анализ – результат положительный. На следующий день ему стало намного лучше, все симптомы прошли. Но у меня появились температура 39,8 °С, кашель, ломота, недомогание. Вы понимаете, как это кормящей маме?” – сообщила артистка.

Саливанчук отметила, что сдать тесты на коронавирус оказалось большой проблемой.

“У нас в стране с тестами беда. Даже за деньги нужно ждать по пять дней свободного места. Ты больной, с маленькими детьми должен сам приехать и всем пофиг, что в лифте, подъезде, можешь кого-то заразить. Мне сказали: “Наденьте маску, шапку, перчатки и приезжайте”, – поделилась актриса.

Саливанчук сообщила, что сбивает температуру парацетомолом и ношпой, принимает витамины и лечит горло.

“Наблюдаем, что будет дальше!” – подытожила она.

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В мой дом пришёл Ковид-19 Как бы хотелось взять все болезни, положить в сумочку и отправить плыть куда-то далеко, как в сказке, за тридесятое королевство. Но к сожалению мы не в сказки, у нас реальная жизнь с черно-белыми полосами. Я люблю шутить, что жизнь как зебра, полоса чёрная, полоса белая, а потом жопа А что, это же правда! У всех конец один:) Не подумайте, что я тут с ковидом уже и о смерти думаю, нет:) Кстати я не боюсь смерти, потому что уверенна, что жить буду долго. Хотя это я в свои 35 так рассуждаю, не знаю как запою в 60, посмотрим Итак, ковид. Сначала симптомы были у мужа. Недомогание, температура 37,6, ломота. Сдал анализ, результат положительный. На следующий день ему стало намного лучше, все симптомы прошли. Но у меня появились 39,8 температура, кашель, ломота, недомогание Вы понимаете как это кормящей маме. Вообщем, пока сбиваю температуру Парацетомолом и Ношпой, принимаю витамин С и Д, от горла Тантум- Верде, и Декатилен! Наблюдаем, что будет дальше! Кстати, у нас в стране с тестами беда. Даже за деньги нужно ждать по 5 дней свободного места. Ты больной, с маленькими детьми, должен сам приехать и всем пофиг, что в лифте, подъезде, можешь кого-то заразить. Мне сказали, оденьте маску, шапку, перчатки и приезжайте.Берегите себя!!! И не болейте. Мойте руки с мылом.

Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna) 30 Сен 2020 в 9:41 PDT

Саливанчук замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб.

16 июня актриса сообщила, что беременна во второй раз. 2 сентября актриса родила сына.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 33,97 млн. Украина занимает 25-е место по количеству инфицированных.

По состоянию на 1 октября в стране зафиксировано 213 028 случаев заражения. Выздоровели 94 443 человека.